Amazon Fire Tv Stick in offerta a soli 24,90 euro per gli utenti Prime

Dopo Echo e Echo Dot (promozione ancora in corso), Amazon propone in offerta anche la Fire Tv Stick Basic Edition, acquistabile con uno sconto di 15 euro ad un prezzo di 24,90 euro.

Offerta riservata agli abbonati al servizio Prime e valida dal 08/07/2019 alle 11:55 del 14/07/2019, salvo anticipato esaurimento dei prodotti disponibili; limitata ad un solo ordine e ad un solo account e non cumulabile con altre offerte relative ai medesimi prodotti.

La Fire Tv Stick è una piccola chiavetta che consente di rendere smart i televisori classici dotati di porta HDMI. Un versatile accessorio utile ad aggiornare anche i vecchi Smart TV, che consente l’accesso a tantissime serie Tv e film in alta definizione delle più note piattaforma di streaming come Amazon Prime Video e Netflix e a più di 4.000 giochi e applicazioni come DAZN, nonché a milioni di siti web come YouTube e Facebook. Non mancano, inoltre, Spotify ed i browser Silk e Firefox.

In aggiunta gli iscritti ad Amazon Prime possono archiviare le proprie foto su Prime Photos e usare Fire TV Stick Basic Edition per guardarle sulla loro TV.

La Fire TV Stick è facile da installare e da utilizzare, è dotata di 8 GB di memoria, un processore a quattro core ed è accompagnata da un piccolo e pratico telecomando.

Scopri di più su Amazon.it a 24,90 euro

