Promo Amazon: 25% di sconto sulle lampadine smart di Philips e Osram compatibili con Alexa

Da Amazon arriva un’interessante iniziativa promozionale dedicata ai sistemi di illuminazione intelligente per la nostra casa realizzati da Philips e Osram e compatibili con l’avanzato assistente vocale Alexa.

Grazie al codice sconto SMART25, da inserire al checkout, sarà infatti possibile acquistare con il 25% di sconto numerosi prodotti come lampadine di Philips Hue e di Osram con tecnologia Zigbee.

Promozione che include anche faretti, lampade, strisce led, prese smart e molto altro ancora.

Codice sconto valido fino al 3 novembre, applicabile ai prodotti presenti in questa pagina.

Codice sconto che si applica anche a prodotti già in offerta come il kit con due lampadina E14 Led Philips Hue White Ambiance scontato del 45% o la lampadina Led E27 da 9W proposta in offerta con uno sconto del 24%.

Vi segnaliamo, inoltre, lo starter kit Philips Hue White con 3 Lampadine LED E27, un Bridge ed un telecomando, utile per creare un completo sistema di illuminazione intelligente all’interno della nostra casa. Kit già scontato del 20%.

Non mancano anche prodotti per il giardino come i mini picchetti Led di Osram già scontati del 21% , sempre controllabili tramite Alexa.