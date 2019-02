I dispositivi Amazon in offerta per San Valentino con sconti fino al 50%

In occasione della festa di San Valentino, Amazon.it propone una serie di dispositivi realizzati direttamente dal colosso dello shopping con sconti fino al 50%. All'interno della promozione, valida fino al 13 febbraio, sono stati inclusi prodotti di vario genere come l’Echo Spot, un avanzato speaker con un piccolo display, dotato dell’evoluto assistente vocale Alexa, e la Fire Tv Stick proposta al prezzo di 29,99 euro.

Ecco, quindi, tutti i prodotti presenti nella promozione di Amazon dedicata a San Valentino.



1. Amazon Echo Input a soli 19,99 euro acquistando un altoparlante

E’ possibile ottenere uno sconto di 20 euro sul nuovo Echo Input acquistando uno degli speaker Bluetooth presenti in questa pagina. Amazon Echo Input è un piccolo dispositivo che consente di trasformare ogni altoparlante in uno speaker intelligente con integrato l'assistente vocale Amazon Alexa.

2. Amazon Echo Spot scontato del 15%

Amazon Echo Spot è uno smart speaker che si distingue per la presenza di un piccolo schermo Lcd a colori. Si tratta di un evoluto altoparlante con a bordo Amazon Alexa, proposto al prezzo di 109,99 euro con uno sconto del 15%.

3. Amazon Echo scontato del 20%

In promozione per San Valentino anche il modello standard della famiglia di speaker Echo di Amazon. Un modello disponibile in tre diverse colorazioni e dalle numerose funzionalità, acquistabile a 79,99 euro con uno sconto del 20%.

4. Kindle Paperwhite scontato del 15%

Il Kindle Paperwhite è un completo lettore ebook con schermo da 6 pollici, resistente all’acqua. Un prodotto dalla lunghissima autonomia, offerto a 109,99 euro con uno sconto del 15%, per la versione da 8 GB.

5. Fire TV Stick a 29,99 euro

Fire Tv Stick è una piccola chiavetta che consente di rendere smart anche i classici televisori dotati di porta Hdmi. Un versatile accessorio che permette l’accesso a tantissime serie tv e film delle più note piattaforma di streaming come Amazon Prime Video e Netflix e a più di 4.000 giochi e app come DAZN, nonché a milioni di siti web come YouTube e Facebook. Fire Tv Stick è in offerta al prezzo di 29,99 euro con uno sconto del 50%.

6. Sistema di telecamere per la sicurezza domestica Blink scontato del 20%

In promozione per San Valentino il sistema per la sicurezza domestica Blink che include fino a 5 telecamere. Un sistema intelligente con rilevazione del movimento, WiFi e alimentazione a batteria proposto con uno sconto del 20%.

