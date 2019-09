Riparti alla grande Amazon: le migliori offerte sui cosmetici Find con sconti oltre il 50%

L’evento Riparti alla grande permette ai clienti Amazon di acquistare tantissimi prodotti a prezzi scontati: per questo abbiamo selezionati i cosmetici più apprezzati e convenienti.

I prodotti marcati Find sono amatissimi dalle utenti soprattutto per la resa perfetta e per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Ecco 3 kit fondamentali, soprattutto in vista dell’autunno e della ripresa delle attività quotidiane.

Questo kit marcato Find è perfetto per lo sculpting e il contouring, una tecnica make up utilizzata per nascondere le imperfezioni e accentuare le ombre naturali del viso e che punta sull’effetto chiaro/scuro per dare tridimensionalità, correggere le imperfezioni e nascondere nasi importanti.

L’illuminante in stick può essere applicato lungo la parte bassa e/o alta dello zigomo, sulla base del naso, sulla mandibola, sulle tempie e sulla parte alta della fronte. Il kit sculptor duo di Find dà ottimi risultati: i colori sono bellissimi e danno un effetto estremamente luminoso ma non luccicante, la texture è cremosa, leggera e piacevole e si stendono facilmente con le mani. L’effetto è leggero ma davvero efficace, lasciando un effetto illuminante ma senza eccessi, indicato anche per make-up più sobri. Assolutamente consigliati!

Kit ideale per illuminare e per lo strobing, una tecnica che si concentra sull’enfatizzare i punti luce del volto, tramite l’applicazione di un illuminante su alcune zone specifiche, può essere applicato sulla parte più alta dello zigomo, sul naso, sul mento, lungo l'arcata sopracciliare e sulla fronte. La consistenza leggera e piacevole del duo garantisce un risultato davvero naturale.

Apprezzatissimo dalle utenti, questo set è davvero completo ed efficace per la cura delle unghie, soprattutto per una manicure ricostituente e al naturale.

L’olio nutriente è arricchito con vitamina E, copaiba indurente e oli di rosa bianca per garantire protezione e idratazione. Ha una profumazione ottima, ammorbidisce le cuticole e idrata a fondo. La base garantisce la protezione dell’unghia mentre il top coat trasparente protegge lo smalto, amplificandone la durata. Entrambi si applicano con facilità, si asciugano in fretta e hanno un’ottima durata.

