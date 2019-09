Offerte Riparti alla grande Amazon: spazzola lisciante termica BaByliss scontata del 56%

La spazzola lisciante è uno strumento di styling innovativo che facilita la messa in piega, utilissimo soprattutto se si vuole risparmiare tempo, unendo praticità ed efficacia in unico prodotto.

Grazie alla spazzola termica3D Liss Brush di Babybliss potrai dire addio a nodi e capelli ribelli in modo facile e veloce: alternativa più easy alla piastra, la spazzola lisciante è semplice da usare, pratica da maneggiare, e, grazie alle sue setole in ceramica riscaldate, permette di agire sui capelli velocemente garantendo un effetto liscio perfetto.

Indicata per tutti i tipi di capelli, come anche per diverse lunghezze, la spazzola lisciante BaByliss rende i capelli morbidi e sani, grazie al rivestimento in ceramica, e può essere utilizzata anche per eliminare il crespo dai capelli lisci o mossi, senza timore di danneggiarli.

Grazie alla combinazione delle 126 setole in silicone isolante, questa spazzola dona ai capelli un effetto liscio più naturale e meno piatto rispetto alla piastra, ma senza aumentarne il volume; inoltre, la tecnologia Ionic garantisce brillantezza unica ed un favoloso effetto seta.

Dotata di pettini rigidi esterni per districare, schermo led, 3 temperature e cavo girevole, la spazzola termica lisciante Babybliss ha anche una garanzia di 3 anni inclusa.

Ideale per lisciare efficacemente mantenendo il naturale volume dei capelli, la spazzola lisciante di Babybliss è in offerta per l’evento Amazon Riparti alla grande a 30,99 €: approfitta subito di questo prezzo eccezionale!

Scopri di più su Amazon.it!