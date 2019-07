Aspirapolvere Roomba 981, oggi a metà prezzo

L'aspirapolvere Roomba è l'elettrodomestico ideale per chi non ama perdere tempo nelle noiose pulizie di casa, scegliendo di dedicare il tempo ai propri impegni, sicuri che il proprio iRobot Roomba pulirà in modo impeccabile tutta casa.

Come funziona?

Roomba è un'aspirapolvere Wi-Fi ed è dotata di un sistema di pulizia a 3 fasi con Power-Lifting per lo sporco più ostinato, una spazzola laterale per arrivare nei bordi ed angoli più nascosti. Inoltre questo modello 981 ha un sistema che aspira briciole e peli di animali domestici, con una potenza 10 volte superiore rispetto al sistema AeroVac dei Roomba serie 600.

Come riesce a muoversi per casa?

Roomba mappa l'ambiente rilevando oltre 230.400 punti di riferimento e successivamente il suo processore li elabora consentendo di pulire un intero appartamento; supera gli ostacoli, grazie alle due spazzole in gomma multi-superficie che si adattano a pavimenti e tappeti, flettendosi per catturare efficacemente polvere, sporco, briciole e capelli.

I sensori Dirt Detect riconoscono le aree più sporche e indicano a Roomba di pulirle più a fondo, innescando un'azione pulente efficace su tappeti e pavimenti.

Infine, per gli amanti della domotica, Roomba può essere monitorata tramite l'app iRobot HOME che permette di programmare e avviare la pulizia ovunque ti trovi. Non sarebbe un sogno tornare da lavoro e trovare la casa pulita? Roomba è compatibile con Amazon Alexa o Google Assistant, si sposta per casa in modo intelligente, adattandosi all'ambiente, non cade dalle scale e dopo la pulizia torna automaticamente alla base di ricarica.

