Offerte "Riparti alla grande!": aspirapolvere robot della Samsung scontato del 55%

Rientro dalle vacanze vuol dire anche pulire casa. Polvere e sporco si sono accumulati in nostra assenza, e l’idea di dover mettere in ordine non è allettante.

Grazie ad Amazon possiamo lavare, stirare e affrontare la temuta dieta post vacanza in modo semplice ed economico. Come? Approfittando della promozione “Ritorno alla grande” che permette a tutti i clienti di fare acquisti a prezzi irripetibili. Prendersi cura del benessere personale o occuparsi dei più piccoli, sarà semplice e divertente se dalla nostra parte abbiamo un alleato. Con l’aspirapolvere Robot POWERbot della Samsung in offerta fino al 9 settembre a 224,99€ avremo casa pulita e in ordine mentre ci rilassiamo comodamente sul divano.

L’aspirapolvere dal design elegante e snello, è in grado di aspirare sporco sui tappeti e sotto i mobili bassi.

Grazie al sistema Visionary Mapping Plus individua il percorso per una pulizia rapida ed efficiente, mentre la telecamera digitale, crea una mappa completa della casa e individua i percorsi di pulizia ottimali.

Dotato di un'elevata forza centrifuga, rimuove sporco e detriti dal flusso d'aria e li devia in una camera esterna per mantenere il filtro pulito.

Caratterizzato da una batteria ricaricabile, quando il livello è basso, il robot ritorna automaticamente nella base per ricaricarsi e, una volta terminato, ritorna nel punto esatto in cui aveva interrotto le operazioni per riprendere a pulire.

Se volete avere una casa pulita e in ordine, concedendovi del tempo tutto per voi, cliccate qui e approfittate dell’Aspirapolvere Robot POWERbot della Samsung a 224,99€ fino al 9 settembre.