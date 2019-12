BLACK+DECKER Week: tanti prodotti per il fai da te scontati fino al 30%

Per le festività natalizie arriva su Amazon la BLACK+DECKER Week: una settimana di sconti, fino a 15 dicembre, dedicata al mondo del fai da te.

In promozione sul noto sito di shopping prodotti di vario tipo come trapani a percussione anche a batteria, un banco da lavoro e svitavvita a soli 29 euro.

Non mancano in offerta anche prodotti per la manutenzione del nostro giardino come la cesoia a batteria scontata del 30% ed un tagliabordi a 129 euro.