Offerte Black Friday: super sconti su Tv, soundbar e computer

Passiamo al notebook Acer Aspire 3 acquistabile a 299 euro con uno sconto del 25% . Computer portatile con processore AMD Ryzen 3 3200U, 4GB di Ram, SSD da 128GB e schermo da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Un notebook dal design accattivante, ideale sia per il lavoro che per lo svago.

Se siete alla ricerca di un buon Tv dalle elevate dimensioni , ecco il Samsung Q64R QLED da 55 pollici , acquistabile con il 55% di sconto a 579 euro (Esclusiva Amazon). Un Tv 4K HDR dotato dell’avanzata tecnologia Quantum Dot, con un'elevata luminosità e colori naturali. Non manca, infine, un’evoluta piattaforma Smart TV che integra le più note App come DAZN, RaiPlay e Netflix .

In promozione per la sola giornata di oggi una completa ed elegante soundbar di Samsung utile ad incrementare sensibilmente la qualità audio della TV . Un prodotto ottimo anche per l'ascolto della nostra musica preferita, con collegamento Bluetooth e super bassi grazie al subwoofer wireless.