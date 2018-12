Tracolla porta pc Ecosusi: la borsa pratica e compatta in offerta su Amazon

La tracolla perfetta per l'uso quotidiano è rimovibile e regolabile con quattro opzioni di trasporto. Lo scomparto imbottito è stato progettato per accogliere il pc da 14.7''; inoltre ci sono 1 tasca anteriore, 3 taschine e 1 tasca con zip per cellulare, chiavi, libri, ombrello, cosmetici, portafoglio ed altri piccole necessità che rendono tutte le tue cose ben organizzate.

La borsa realizzata in pelle PU di alta qualità, la rende splendente e perfettamente resistente al tempo. E' disponibile in quattro colori: Caffè, Marrone, Nero e Vino rosso.

Infine il suo stile lievemente retrò la rende elegante e adatta anche ad un regalo di Natale.

ECOSUSI Borsa Messenger in Pelle Pu Borsa Vintage Borsa a Tracolla per Laptop 14.7 Pollici è in offerta oggi a 42,39 euro con uno sconto del 20%.

