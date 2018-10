5 borse di marca, a meno di 40 euro, da comprare su Amazon

Vi abbiamo già parlato degli ‘Sconti moda d’autunno’ che Amazon ha lanciato e che interessano tutta la famiglia, ma l’occhio cade, inevitabilmente sulle borse griffate che, in questi giorni, sono disponibili, a prezzi davvero incredibili, sul sito di e-commerce. Parliamo di borse di vari modelli, più o meno capienti, più o meno sportive, tutte di marca e tutte al di sotto dei 40 euro.

Ne abbiamo selezionate 5 che faranno cadere molte donne in tentazione.

1. Borsa a tracolla Kipling Alvar

Partiamo dalla tracollina Kipling Alvar rosa confetto. Sbarazzina oltre che molto funzionale. Il tessuto morbido, infatti, la rende capiente, anche se è in un formato piccolo. La tinta è delicata, molto femminile e si abbina bene un po’ con tutti i colori. Con l’iconico portachiavi a ‘scimpanzè’, la tracolla Kipling è disponibile anche in altri colori, ma il prezzo sale oltre i 40 euro in questo caso.

Scopri di più su Amazon a 38,18 euro

2. Shopper Desigual Bols Aleida Seattle

Una shopper comoda, capiente, per donne multitasking, sempre in giro. E’ la Desigual Bols Aleida Seattle Wallet. Beige, con tasca frontale e chiusura con coulisse e portachiavi a pon pon di pelo. Funzionale, dalla linea semplice ma non scontata. Perfetta su un look casual da tutti i giorni.

Scopri di più su Amazon a 39,18 euro

3. Tracolla Desigual Bols_Tears Spatter

Il marchio è ancora Desigual, ma il modello è completamente diverso. Si tratta della Bols_tears Spatter Marvin, una borsa a tracolla di pelle nera, con dettaglio di gocce colorate e interni bianchi. Perfetta su un jeans, ma anche su un mini abito. E’ la classica tracollina versatile da avere assolutamente nell’armadio.

Scopri di più su Amazon a 28,58 euro

4. Tracolla Kipling Syro

Sempre Kipling, oltre alla tracollina sopra descritta, propone una versione più capiente, questa volta blu acceso, con comode tasche e patta frontale. Si tratta della Kipling Syro borsa a tracolla. Nella tinta ‘Saxony Blue’, il prezzo è davvero competitivo, ma lo stesso modello è disponibile in moltissimi colori a prezzi più alti.

Scopri di più su Amazon a 33,73 euro

5. Desigual Bols blue Painter Catania

Per terminare, vi suggeriamo la tracolla blu denim di Desigual, con macchie di colore sui toni dell’azzurro e del rosso. Una borsa comoda, perfetta per tutti i giorni, capiente ma non ingombrante, con chiusura a zip e tracolla regolabile.

Scopri di più su Amazon a 29,44 euro