Il Braccialetto Fitness Cardio in offerta al 60%

Il Black Friday è terminato e forse alcuni di noi non sono riusciti a trovare l'offerta giusta, vuoi per mancanza di tempo o di un'offerta soddisfacente, ma per questo non è impossibile anche questo weekend trovare una scontistica vantaggiosa per tantissimi prodotti. Il Winisok Fitness Tracker ne è la prova: il braccialetto intelligente touch screen a colori, oggi in offerta al 60% su Amazon.

Questo braccialetto è la soluzione perfetta non solo per gli amanti del fitness ma anche per gli appassionati della tecnologia e della comodità. La caratteristica è lo schermo a colori garantito dal materiale TFT a cristalli liquidi di 1600 milioni di colori; lo schermo è inoltre impermeabile e reagisce bene quando è colpito dalla luce del sole, non inficiandone la visibilità.

Il bracciale ha diverse funzioni tra le quali: monitoraggio del battito cardiaco, analisi del sonno, contapassi, conteggio delle calorie, della distanza, avviso di chiamata, avvisio di messaggio, allarme, e cronometro. Le funzioni possono essere attivate sia per gli smartphone iOS che Android e scaricando l'app dedicata è possibile gestire anche i progressi sportivi raggiunti durante la giornata.

Tra i tantissimi pregi sicuramente la leggerezza, che ci fa dimenticare di averlo indosso, e la sensibilità che possiede; infatti solo ruotando il polso lo schermo si illumina e visualizza l'ora corrente. Un oggetto utilissimo quindi da possedere e perchè no, un pensiero originale da regalare. Inoltre Natale è vicino, volete perdere davvero questa occasione?