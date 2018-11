Breil Orologio Infinity, solo per oggi, scontato del 58%

Tra le offerte più succulente che Amazon propone in occasione della settimana del Black Friday, non mancano gli orologi. Tanti i brand che propongono modelli per lui e per lei a prezzi da capogiro, ma, nella giornata del 21 novembre, è in particolar modo Breil a sorprendere, scontando, addirittura del 58% uno dei suoi orologi femminili.

Si tratta dell’orologio Breil al quarzo della linea Infinity TW1351, in vendita su Amazon a 75 euro, invece che a 179. Uno sconto del quale vale la pena approfittare se si amano gli orologi gioiello, quelli, cioè, che vanno a sostituire un vero e proprio bracciale.

Orologio Breil Infinity TW1351 recensione

L’orologio Breil Infinity TW1351, infatti, si presenta con cassa in acciaio dal diametro di 26 millimetri, rotondo, meccanismo al quarzo Miyota Y120 ed è impermeabile fino a 5 bar. Il Miyota Y120 è tra i sistemi di funzionamento di massima qualità e precisione, ma il suo punto di forza è un altro: la raffinatezza. A rendere speciale questo orologio, a far sì che molte donne se ne innamorino, infatti, è la sua preziosità, la sua luminosità che fa del Breil Infinity un orologio chic.

Il cinturino è in stile mesh, intrecciato, in grado di creare un effetto ‘aggrovigliato’ particolare, nonché affascinante. Sul polso crea un movimento interessante ed è un accessorio 'luxury' da poter abbinare anche con gli outfit più eleganti.

Per tutte queste caratteristiche, lo sconto proposto da Amazon, lo rende uno degli accessori femminili imperdibili in questa settimana di Black Friday.