Dash Pods 3 in 1 in offerta al 50% su Amazon

Il risparmio è garantito in questa giornata di Black Friday e sono tantissimi i prodotti per la casa in offerta. Vi segnaliamo un'occasione da non perdere che prevede 3 scorte di Dash Pods per lavatrice al prezzo scontatissimo di 18,99 euro.

Le caratteristiche di questo detersivo sono l'ottimo profumo e la delicatezza che lasciano sui vostri capi. Le pastiglie penetrano a fondo nelle fibre dei tessuti, lasciando gli indumenti bianchissimi rimuovendo tutte le macchie.Queste capsule per bucato sono disponibili in più profumazioni come Lenor Rugiada Mattutina, Bouquet di Primavera, Lavanda e Camomilla, Orchidea Bianca e Ambra.

Le singole capsule vi permetteranno di utilizzare il giusto dosaggio senza sprechi e sono un ottimo aiuto per chi è alle prime armi con il bucato giornaliero. Infatti anche l'uso è semplicissimo : basta inserire la capsula nella lavatrice e dopo aggiungere i capi, azionarla e il gioco è fatto. Il risultato di pulizia e qualità dei capi è garantito. Impossibile rinunciare a questa offerta di tre pacchi in uno, non rimanere senza!