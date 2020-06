Ck One di Calvin Klein in offerta su Amazon ad un prezzo incredibile

L'Eau De Toilette Ck One di Calvin Klein è una fragranza unisex giovane e dallo spirito libero: lanciato nel 1994, eppure ancora estremamente moderno, è un profumo universalmente seducente pensato sia per gli uomini che per le donne.

È importante tenere a mente che CK One è un Eau De Toilette, che si caratterizza per una fragranza più leggera e meno persistente rispetto all'Eau De Parfum. Vincitore del FiFi Fragrance Hall of Fame nel 2010, questo profumo equilibra in modo perfetto luminosità e sensualità, ed è l'ideale in qualsiasi momento del giorno o della notte.

Fresco, puro e rinfrescante, un accordo di tè verde viaggia attraverso il profumo, firmando l'identità di Ck One. La fragranza ha brillanti note di testa di mandarino, papaia, bergamotto e limone. Le note di cuore prendono vita con un'armonia aromatica di noce moscata, viola, gelsomino, mughetto e rosa, mentre le note di coda sono una sensuale combinazione di muschio e ambra.

L'Eau De Toilette Ck One di Calvin Klein è in offerta su Amazon per un periodo limitato ad un prezzo scontatissmo: la confezione da 200ml, infatti, è in vendita a soli 32,80 €, con uno sconto del 62%. Approfittane subito!



