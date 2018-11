Cofanetto idea regalo L'Oréal Paris Edizione Limitata solo per oggi al 50% di sconto

Il Black Friday ormai è passato, ma le offerte non sono terminate per chi ancora è alla ricerca dell'affare. Infatti con le festività natalizie alle porte, è possibile sfruttare qualche offerta per sorprendere i nostri cari. Ecco che allora ci viene in aiuto Amazon che oggi ci propone il Cofanetto collezione Natale Lost in Paradise ad un prezzo da non perdere!!

Il cofanetto dedicato esclusivamente alle donne contiene una palette occhi Color Riche con 12 tonalità beige, lo smalto Color Riche ad Olio 552, la pochette Lost in Paradise, il nuovo mascara Paradise per un volume immenso ed infine il nuovo kajal nero Paradise ultra-cremoso.

La palette occhi è utilissima perché i colori sono perfetti per creare un look nude o dei bellissimi smokey eyes. La palette labbra è di ottima qualità con un rossetto a lunga durata. Il kajal è incredibilmente semplice da usare, ha una texture molto cremosa e pigmentata e la sua forma permette una definizione perfetta e semplice.

Insomma, un kit indispensabile ad un prezzo davvero contenuto.

