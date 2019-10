Amazon: in offerta Echo Dot, Kindle Paperwhite e Echo Show 5 scontati fino al 33%

Questa settimana arriva su Amazon un’interessante promozione dedicata a tre prodotti realizzati direttamente dall’azienda americana.

Sul noto sito di shopping è, infatti, possibile acquistare a prezzi scontati e per un periodo di tempo limitato il piccolo smart speaker Echo Dot, il modello con display Echo Show 5 e l’ebook reader Kindle Paperwhite, con sconti fino al 33%.

Vediamo, quindi, nel dettaglio le singole offerte:

Echo Dot a 39 euro, scontato del 33%

Su Amazon torna in offerta Echo Dot, il più piccolo degli speaker intelligenti con a bordo l’avanzato assistente vocale Alexa.

Uno smart speaker elegante e dalle dimensioni ridotte (43 x 99 x 99 mm) che integra un altoparlante da 41 mm, dotato anche di modulo Bluetooth, 4 microfoni a lungo raggio ed ingresso analogico con jack da 3,5mm.

Grazie ad Echo Dot è possibile utilizzare tutte le funzionalità di Alexa: un servizio di assistenza vocale a 360 gradi, in grado di rispondere a numerose tipologie di domande fatte dall’utente. Quesiti o comandi che riguardano, ad esempio, il tempo e le ultime news.

Alexa è anche in grado di comandare gli accessori intelligenti della nostra casa e non manca, inoltre, la possibilità di richiedere la riproduzione di un determinato brano musicale presente su Amazon Music o Spotify.

Echo Show 5 a 74 euro, scontato del 17%

In offerta anche Echo Show 5, un piccolo smart speaker dotato di uno schermo touch da 5,5 pollici. Un versatile dispositivo che integra tutte le avanzate funzionalità dell'assistente vocale Alexa come il comando “Sommario quotidiano” capace di riprodurre le ultime news, anche locali, provenienti ad esempio dalle Skill del gruppo Citynews come RomaToday o MilanoToday.

A queste si aggiungono le numerose Skill visive disponibili; ad esempio è possibile seguire una ricetta da Giallo Zafferano, guardare video recensioni di film da MyMovies e le dirette di radio TV di RDS, Radio Deejay, Radio Kiss Kiss, Radio Italia e molto altro ancora.

È, inoltre, possibile rimanere in contatto con amici e familiari effettuando videochiamate, senza dover usare le mani, con coloro che possiedono un dispositivo Echo Spot o Echo Show, l’App Alexa oppure Skype. Echo Show 5 è, infatti, dotato di una fotocamera frontale da 1 MP, con registrazione di video in HD.

Echo Show 5 permette anche il controllo di altri dispositivi domotici come la visualizzazione delle immagini delle telecamere di sicurezza, accendere o spegnere le luci e regolare il termostato.

Concludiamo ricordando le dimensioni di 148 x 86 x 73 mm per un peso di 410 grammi, con due finiture disponibili in nero o bianco.

Kindle Paperwhite a 109 euro, scontato del 15%

Terminiamo la nostra rassegna con il Kindle Paperwhite, un ottimo lettore di ebook, resistente all’acqua, con un livello di protezione IPX8; può, quindi, resistere ad un’immersione accidentale in acqua dolce fino a 60 minuti ad una profondità di 2 metri.

Kindle Paperwhite vanta anche uno schermo ad alta risoluzione da 6 pollici e 300 ppi, con illuminazione regolabile.

Un versatile ebook reader sottile e leggero, disponibile in varie versioni con un’ampia memoria da 8 e 32 GB e con connettività WiFi e 4G. Non dimentichiamo l’elevata autonomia e l’ampia selezione di libri in italiano disponibili, più di 150.000 titoli compresi i bestseller più recenti.

