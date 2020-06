5 prodotti in offerta per una colazione gustosa e piena di energie

La colazione è tra i pasti più importanti della giornata, ci permette di avere il giusto carico di energie per affrontare al meglio la giornata.

Caffè, centrifughe e una gustosa brioche calda sono immancabili di mattina. Per avere tutti gli elettrodomestici che ci permettono di preparare una deliziosa colazione, senza spendere troppo, ecco le migliori offerte su Amazon.

Iniziare la giornata con un succo ricco di vitamine, permette di affrontare al meglio ogni impegno. L’estrattore Panasonic è dotato di una speciale tecnologia di pressatura a bassa velocità per conservare tutti i nutrienti della frutta. Anche ingredienti duri e fibrosi come zenzero, carote e sedano possono essere spremuti senza fatica. Il design raffinato e salvaspazio con finitura opaca, permette di sistemare l’elettrodomestico in ogni angolo della cucina. Il capiente bicchiere a caraffa per la raccolta del succo e il torchio in acciaio inossidabile completano un apparecchio estremamente silenzioso.

Clicca qui per acquistare l’estrattore Panasonic al prezzo di 159,99€ con uno sconto del 27%

Bere un buon frullato a colazione o durante la giornata è possibile grazie a questo apparecchio dotato di motore da 1400 W che permette alla frutta e alla verdura di essere frullate in modo omogeneo. La tecnologia ProBlend 6 3D trita gli ingredienti finemente, per far uscire le sostanze nutritive e assorbirle con facilità dall’organismo. Con il programma preimpostato si possono preparare in modo semplice frullati fatti in casa. Il vaso da 2 litri è pensato per preparare frullati per tutta la famiglia. Facile da pulire, può essere lavato in lavastoviglie.

Clicca qui per acquistare il frullatore Philips al prezzo di 94,99€ con uno sconto del 44%

Il caffè è il modo migliore per iniziare la giornata, per bere la bevanda come se foste al bar, ma stando comodamente a casa vostra, non potete fare a meno della macchinetta con macina incorporata. Le lame in ceramica possono essere posizionate su 12 impostazioni, per scegliere tra una macinatura più fine o più grossa. Con il menu My Coffee Choice è possibile regolare l'intensità e la quantità di caffè in base alle esigenze. Il filtro dell'acqua AquaClean, vi permette di assaporare un caffè sempre gustoso. Grazie al gruppo caffè completamente estraibile e possibile effettuare una pulizia completa.

Clicca qui per acquistare la macchina da caffè Philips al prezzo di 289,00 € con uno sconto del 28%

Se siete amanti dell’espresso, allora la macchina per caffè vi permetterà di gustarvi una buona bevanda in ogni momento della giornata. Il modello è pensato per le cucine piccole, perché occupa poco spazio ed è estremamente leggera. Inoltre è disponibile in nero, rosso, bianco e arancione, per accontentare ogni gusto. Basta premere il pulsante d’accensione, attendere 25 secondi per far arrivare l'acqua a temperatura ed è possibile preparare il caffè. Con i pulsanti programmabili Espresso e Lungo potrete decidere il volume di erogazione. Grazie alla funzione di risparmio energetico, la macchinetta si spegne automaticamente dopo 9 minuti di inattività.

Clicca qui per acquistare la macchina da caffè Nespresso al prezzo di 59,90€ con uno sconto del 39%

Per i più golosi, brioches e cornetti sono irrinunciabili la mattina. Per gustarli caldi e fragranti il forno elettrico non può mancare. Con le cinque differenti funzioni di cottura: ventilata, tradizionale, grill, scongelamento e mantenimento in caldo può essere usato non solo per la colazione, ma per ogni tipo di ricetta. L’interno antiaderente con luce, arriva fino a 220° e grazie alla funzione “Forno pronto” si accende al raggiungimento della temperatura impostata. La porta doppio strato evita le dispersioni di calore e mantiene le superfici esterne tiepide, mentre la maniglia con inserto gommato evita scottature.

Clicca qui per acquistare il forno elettrico De’Longhi a 96,99€ con uno sconto del 39%