Prodotti Philips a prezzi scontati per prendersi cura della casa e di sé stessi

La casa è il luogo in cui passiamo molto del nostro tempo quindi deve essere curata e fornita di tutti gli accessori per rendere la permanenza gradevole.

Gli elettrodomestici rappresentano un modo per darci una mano e vivere al meglio i nostri hobby e passioni. Gli amanti della cucina o di una vita sana sanno perfettamente quanto sia importante avere degli apparecchi che rendano tutto più semplice e veloce.

Lo stesso vale per la pulizia della casa, soprattutto se ci sono soggetti allergici o bambini. Avere un appartamento sano e privo di batteri perette di vivere in tranquillità l’ambiente domestico.

Se la cucina e la cura della casa sono importanti, grazie agli elettrodomestici Philips in offerta è possibile occuparsi di tutto in poco e con un risparmio sicuro. Vediamo le migliori offerte del colosso olandese.

Philips Airfryer Friggitrice

Patatine fritte, arancini e ciambelle piacciono a tutti, ma per questioni di salute e forma fisica spesso ce ne priviamo. Grazie alla friggitrice ad aria con tecnologia Rapid Air, possiamo friggere utilizzando l'aria per ottenere pietanze croccanti fuori e tenere all'interno. L’aria calda gira intorno al cestello di cottura all’interno della rete metallica. Basta mettere una piccola quantità di olio per ottenere una consistenza perfetta, sia per i cibi fritti, ma anche per quelli grigliati o al forno. Il timer integrato permette di preselezionare tempi di cottura fino a 30 minuti. Con la funzione di spegnimento automatico grazie ad un segnale acustico di avviso sapremo quando il nostro piatto preferito è pronto. Il controllo della temperatura regolabile consente di preimpostare quella adatta ad ogni cibo, fino a circa 200 °C. Il cassetto rimovibile con rivestimento antiaderente e il cestello possono essere lavati facilmente e velocemente in lavastoviglie.

Pro. Cuoce perfettamente ogni cibo in modo veloce.

Contro. Gli utenti che l’hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

La friggitrice ad aria Philips Airfryer è disponibile su Amazon a 89,99€ con uno sconto del 44%

Philips ferro da stiro con caldaia PerfectCare

Stirare è un’attività che porta via molto tempo ed energie, ma con questo ferro diventa tutto più semplice. Il modello stira dai jeans alla seta senza impostare la temperatura grazie alla tecnologia Smart Control, per il controllo della temperatura della piastra. Inoltre, il generatore di vapore Compact ProVelocity è pensato per una stiratura più veloce. Il design compatto del generatore consente inoltre di riporre il sistema più facilmente. La piastra 5 stelle scorre facilmente e resiste ai graffi grazie allo strato di ossido di titanio. In poco tempo anche le pieghe più ostinate verranno rimosse senza lo stress sui polsi. L'ampio serbatoio da 2,5 l offre fino a tre ore di stiratura senza dover aggiungere altra acqua, grazie al design trasparente permette di controllare il livello dell’acqua e del vapore che può arrivare fino a 6,5 bar di pressione. Potente e uniforme entra in profondità nei tessuti rendendo la stiratura migliore e più veloce.

Pro. La piastra non rovina i capi e assicura un risultato veloce.

Contro. Il serbatoio dell’acqua non è rimovibile.

Il ferro da stiro con caldaia PerfectCare della Philips è disponibile su Amazon a 159,99€ con uno sconto del 36%

Philips Aspirazione SpeedPro Max Scopa Elettrica

Togliere la polvere e lo sporco con una sola passata è possibile con la scopa elettrica pensata sia per i pavimenti duri che per i tappeti. La spazzola con aspirazione a 360° cattura la polvere e la sporcizia più velocemente. Il motore digitale PowerBlade è progettato per creare un potente flusso d'aria, che consente un'aspirazione a 306°. Le due differenti velocità per regolare la potenza di aspirazione sono arricchite dall’assenza del sacco che aumenta la potenza di aspirazione. L'impugnatura rimovibile rende SpeedPro Max un aspirapolvere due in uno. Sia per pulire sui mobili che sotto, grazie alla struttura flessibile e al contenitore che permette alla scopa di appiattirsi completamente sul pavimento. La spazzola è completata da luci a Led per individuare ed eliminare anche lo sporco più nascosto. Arricchita da un display digitale smart, non solo indica l'impostazione di velocità e l'utilizzo della batteria, ma avvisa quando è il momento di pulire il filtro.

Pro. I led permettono di vedere facilmente lo sporco.

Contro. La durata della batteria è indicata per ambienti piccoli.

La scopa elettrica SpeedPro Max della Philips è disponibile su Amazon a 284,47€ con uno sconto del 25%

Philips macchina per preparare pasta fresca

Con questa macchina è possibile avere pasta fresca in poco tempo, bastano 10 minuti e possiamo preparare pasta all'uovo, ma anche quella integrale, senza glutine o tutti i tipi per far fronte ad ogni intolleranza alimentare. Con l'esclusiva tecnologia di pesatura automatica integrata, pesa la farina e indica automaticamente la quantità di liquido corretta, per una procedura semplice anche per chi è alle prime armi. La struttura robusta, esercita una pressione pari a circa 725 kg sull'impasto durante l'estrusione, riducendo i tempi di preparazione e garantendo un gusto e una grana perfetti. Dopo aver scelto il programma, la macchina mescola, impasta ed estrude automaticamente, fino a 8 trafile come spaghetti, penne, fettuccine, lasagne, tagliatelle, pappardelle, capelli d'angelo e spaghettoni. Per avere un apparecchio sempre pulito, tutte le parti sono lavabili in lavastoviglie.

Pro. La pasta è pronta in pochi minuti e non sporca.

Contro. La bilancia è molto delicata.

La macchina per preparare pasta fresca Philips è disponibile su Amazon a 179,99€ con uno sconto del 44%

Philips macchina da caffè automatica

Gustare il sapore e l'aroma del caffè preparato con chicchi freschi e alla perfetta temperatura, è possibile con questa macchinetta del caffè. Basta regolare l'intensità e la quantità della bevanda con il menu My Coffee Choice, da selezionare sul display touch, scegliere tra tre impostazioni diverse in base alle esigenze e il caffè è pronto. Le macine in ceramica al 100%, sono resistenti ed estremamente precise, grazie anche alle 12 impostazioni, per scegliere tra una macinatura più fine o più grossa. Il filtro dell'acqua AquaClean, consente di utilizzare al meglio la macchina da caffè ed effettuare una pulizia completa sotto l'acqua corrente. Il sistema Aroma Extract regola l'estrazione dell'aroma, mantenendo la temperatura dell'acqua tra i 90 e i 98°C, regolando al tempo stesso la velocità del flusso d'acqua, per ottenere un caffè delizioso. Facile da pulire la macchina ha il programma automatico che avvisa quando si deve rimuovere il calcare.

Pro. Non consuma molta acqua.

Contro. Per alcuni utenti il caffè corto è troppo lungo.

La macchina da caffè automatica Philips è disponibile su Amazon a 269,99€ con uno sconto del 33%