L'Epilatore a luce pulsata D Light Aura, solo per oggi a 199,99 euro

La Luce pulsata è la soluzione di tendenza che sta spopolando, grazie ai risultati efficaci che comporta. Solo per oggi su Amazon, troverete in offerta l'epilatore a luce pulsata D Light Aura, con cui scriverete la parola fine ai vostri appuntamenti nei centri estetici. Oltre al prezzo vantaggioso di oggi, pensando a lungo termine, è difficile non pensare al risparmio che avrete evitando le costose depilazioni periodiche e guadagnando tempo prezioso per voi.

Infatti la luce pulsata permette di diminuire la peluria sul corpo, così da ridurre anche le depilazioni mensili, fino ad arrivare, con molta pazienza, ad una completa epilazione corporea. Se da una parte avrete bisogno di pazienza, dall'altra, solo per oggi, non avrete bisogno di molto denaro. Questo epilatore a 400.000 impulsi si presenta in un comodo kit che contiene inoltre degli occhiali protettivi, una crema post trattamento, un detergente, un panno specifico per la pulizia dell'apparecchio e il manuale d'uso, tutto nella comoda borsa da viaggio.

D Light Aura è dotato di un condensatore con elevate prestazioni e, insieme alla tecnologia mirror, garantirà una maggiore efficacia ed un miglior comfort durante i trattamenti. Grazie alla componentistica di ultima generazione, l'apparecchio possiede maggiore potenza in dimensioni maneggevoli, con un design ergonomico.

Dotato di 5 livelli di intensità, il trattamento potrà essere personalizzato a seconda del fototipo, del tipo di pelle e di peluria. Questa personalizzazione, necessaria per l'efficacia del trattamento, è garantita dal supporto di una linea guida presente nel kit, che permetterà di capire che tipo di intensità utilizzare. Con diverse modalità di flash, si tratteranno zone diverse dalle specifiche esigenze, come ad esempio il flash singolo, per avere maggiore precisione nella zona baffetti e bikini.

Con il tempo la riduzione della peluria sarà evidente: infatti partendo da livelli di energia bassi per poi aumentarli progressivamente, la cute non subirà stress improvvisi, e sarà abituata al flash della luce pulsata con effetti positivi benefici ed esteticamente positivi.

Approfittate quindi di questa offerta, vale solo per oggi, e magari potrà essere il regalo di Natale perfetto.