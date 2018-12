L'epilatore Soft Extreme di Rowenta scontato del 60%

L'inverno è arrivato e come buona norma vuole, la voglia da dedicare all'epilazione non si fa proprio sentire. Al contrario della stagione estiva, dove siamo alle prese ogni due settimane (per le più fortunate), con i diversi modi per non sembrare orsacchiotti e gorilla, per la stagione invernale ci riserviamo un po' più di pigrizia in questa pratica dolorosa che ci affligge in molte.

Tra i diversi metodi di epilazione, c'è una soluzione che ci permetterà di mantenere gambe liscie per tutto l'inverno e arrivare preparate e meno sofferenti alle frequenti depilazioni estive. L'epilatore Rowenta EP8710 Soft Extreme è oggi in offerta su Amazon, scontato del 60% e quindi, perchè non provare? Vediamo insieme le sue caratteristiche.

L'epilatore, tra i diversi accessori ha un sistema desensibilizzante, con la Tecnologia Soft Sensation: agisce sulla pelle, mentre un flusso continuo di aria fredda svolge un'azione lenitiva, per un'epilazione delicata .La testina massaggiante serve proprio ad "ingannare" i recettori del dolore e con la tecnologia micro-contact i peli vengono rimossi senza tirare la pelle.

Inoltre, per combattere i peli più chiari e sottili, che spessso non riusciamo a vedere, è presente la funzione Vision che illumina l'area epilata, e una testina esfoliante che che renderà le gambe liscissime. Questa funzione può essere messa in pratica anche qualche giorno prima dell'epilazione, in modo da limitare la crescita dei peli sotto pelle. Ultimo accessorio utilissimo, tre testine a pettine per la zona bikini in modo da depilare con precisione una zona così delicata.

Come rinunciare quindi a un'epilazione professionale, indolore e a un prezzo così vantaggioso?

