Il ferro arricciacapelli Multistyler Unlimited Looks con 14 accessori di Rowenta in offerta con il 41% di sconto

Il ferro arricciacapelli Multistyler Unlimited Looks di Rowenta è in offerta su Amazon a 34,99 €, con uno sconto del 41%, per un periodo limitato di tempo. Ecco tutte le caratteristiche e i pro e i contro di questo ferro per capelli multifunzione.

Il ferro arricciacapelli Multistyler Unlimited Looks di Rowenta è un beauty tool che si caratterizza per l'ottimo rapporto qualità prezzo e per i tantissimi accessori inclusi, che permettono di ottenere look e stili sempre diversi: uno strumento di styling altamente dinamico che offre tantissime opzioni e funzioni avanzate, per un'esperienza di styling unica. Le caratteristiche principali che contraddistinguono questo ferro sono:

sistema di riscaldamento a prestazioni elevate;

temperatura costante di 180 °C, per risultati ottimali senza danneggiare i capelli ;

; rivestimento in ceramica, che emette calore radiante e ne permette la diffusione omogenea, conferendo lucentezza al capello;

cavo di alimentazione lungo 1.8 m.

Inoltre, questo ferro arricciacapelli è dotato di 14 accessori diversi:

una piastra straightener e una crimper - per capelli lisci come seta o un look frisè ed entrambe dotate di smart switch, che permette di cambiare facilmente e velocemente le piastre, evitando di scottarsi;

straightener e una crimper - per capelli come seta o un look ed entrambe dotate di smart switch, che permette di cambiare facilmente e velocemente le piastre, evitando di scottarsi; un arricciacapelli da 16 mm - per boccoli stretti ;

da 16 mm - per ; un arricciacapelli Jumbo da 32 mm - per boccoli morbidi ;

Jumbo da 32 mm - per ; una spirale amovibile - per onde morbide e beach waves naturali ;

e ; una spazzola amovibile - per un look naturale ma sofisticato;

4 pinze per capelli- per gestire i capelli durante lo styling;

2 fermagli Elite - per dare un tocco in più alle tue acconciature;

una borsetta per riporre il tutto.

Per capelli lisci come seta o per ricci leggeri e fluenti, il ferro arricciacapelli Multistyler Unlimited Looks 14 - in - 1 di Rowenta ti aiuta a sperimentare look sempre nuovi, è molto facile da usare e si scalda velocemente, per un'esperienza di styling professionale e duratura. Provalo in offerta su Amazon a 34,99 €, con uno sconto del 41%, ma affrettati: è solo per un periodo limitato di tempo!

Pro:

si scalda velocemente;

facile, comodo e veloce da usare;

tantissimi accessori inclusi;

inclusi; multifunzione - permette di fare i capelli lisci o di ottenere ricci morbidi , ricci stretti , frisè , onde morbide , onde definite e beach waves naturali ;

o di ottenere , , , , e ; styling duraturo;

ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro:

assenza di un display per la temperatura;

non è possibile selezionare l'intensità del calore.

Scoprilo in vendita su Amazon.it