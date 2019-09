Offerte "Riparti alla grande!": Ferro con generatore di vapore Philips scontato del 55%

La fine delle vacanze non vuol dire solo dover abbandonare posti paradisiaci, ma anche ritornare alla vita di tutti i giorni. Tra pulizie di casa, abiti da lavare e il ritorno ad un’alimentazione sana ed equilibrata, stress e nostalgia possono prendere il sopravvento.

Per questo Amazon ha pensato di rendere meno traumatico il rientro con una serie di offerte che oltre ad aiutare il morale, aiutano anche il portafoglio messo a dura prova dalle ferie. Grazie alla promozione “Riparti alla grande” potete approfittare di una serie di sconti sia per quanto riguarda il benessere personale sia per i più piccoli.

Disfare la valigia crea sempre un po’ di tristezza, soprattutto se poi dobbiamo lavare e stirare tutto il nostro guardaroba. Per rendere più facile il compito, potete approfittare del ferro da stiro PerfectCare della Philips disponibile a 134,99€ fino al 9 settembre.

Ferro con generatore di vapore dotato di tecnologia OptimalTemp, consente di stirare dal jeans alla seta, dal lino al sintetico, con un’unica impostazione di temperatura. Il vapore potente e uniforme penetra in profondità nei tessuti rendendo la stiratura migliore e più veloce regolandola in base alle esigenze.

Se siete particolarmente distratti e vi capita di bruciare i capi, niente paura, questo ferro da stiro potrete lasciarlo direttamente sugli abiti senza alcun rischio.

Leggero e comodo da usare è pensato anche per la stiratura in verticale molto semplice ed efficace. Giacche e vestiti non avranno più pieghe.

Se volete ritornare a lavoro con abiti impeccabili senza il minimo sforzo, cliccate qui e approfittate del ferro con generatore di vapore PerfectCare della Philips a 134,99€ fino al 9 settembre.