Settimana da paura con i migliori film horror di Amazon

Halloween è sempre più vicino e per prepararsi al meglio alla notte più spaventosa dell'anno oltre a leggere libri a tema, decorare casa e scegliere il costume perfetto, non possiamo rinunciare ai film horror. Se siamo indecisi su quale pellicola scegliere, Amazon ci viene in soccorso con centinaia di titoli in offerta.

Il colosso dell'e-commerce dal 18 ottobre fino al 4 novenbre mette a disposizione degli appassionati del genere, numerosi titoli scontati perfetti da vedere in compagnia degli amici più coraggiosi.

Per chi non ha le idee chiare e vuole qualche ispirazione può visualizzare l'elenco completo cliccando qui.

Volete qualche suggerimento?