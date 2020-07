Solo per oggi la fontanella smart per cani e gatti in offerta ad un ottimo prezzo

Solo per oggi, la fontanella intelligente per cani e gatti marcata Petkit è in offerta su Amazon.it a 38,20 € , con uno sconto del 36%: vediamo tutte le caratteristiche e i pro e i contro di questo accessorio innovativo per animali domestici.

La fontanella automatica per animali domestici è l’ideale per invogliare cani e gatti a bere di più, importantissimo soprattutto in estate, e per lasciare acqua sempre fresca a disposizione dei nostri amici animali.

La fontanella intelligente di Petkit è ecologica, atossica, inodore e duratura; contiene fino a 2 litri di acqua, è super silenziosa ed è dotata di un sistema smart che la rende comoda e innovativa. Le caratteristiche principali di questa fontanella per animali domestici sono:

capacità di fornire acqua filtrata e arricchita con ossigeno, per prendersi cura della salute di cani e gatti ;

filtrata e arricchita con ossigeno, per prendersi cura della salute di cani e gatti;

con spegnimento automatico, per evitare il surriscaldamento della pompa; promemoria che ti avvisa quando è il momento di cambiare il filtro;

pompa dell'acqua ultra-silenziosa;

ultra- ; due modalità di funzionamento - modalità smart per risparmio energetico (di giorno la pompa funziona per 2 minuti e si riposa per 1 minuto, di notte la pompa funziona per 5 minuti e si riposa per 55 minuti) e modalità normale (funzionamento continuo in cui l'acqua continua a zampillare tutto il tempo);

indicatore Led incorporato;

filtrazione a 4 strati (uno strato di carbone attivo conchiglia di cocco, uno strato di resina a scambio ionico e due strati di filtro di cotone di alta qualità);

struttura separabile.

Inoltre, la fontanella intelligente di Petkit è facile da montare e da pulire, grazie alla vaschetta estraibile, e difficile da rovesciare, grazie al baricentro basso e alla base larga.

Pro:

facilissima da smontare, pulire e rimontare;

sistema intelligente , con risparmio energetico , spegnimento automatico, promemoria e allarme;

acqua sempre fresca e pulita a disposizione di cani e gatti;

sempre fresca e pulita a disposizione di e ; super silenziosa.

Contro:

non permette l'utilizzo di filtri compatibili;

non è presente un libretto delle istruzioni, ma la fontanella risulta ugualmente facile da montare.

