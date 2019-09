Offerta "Riparti alla grande": frullatore ad alta velocità Philips con uno sconto del 47%

Il ritorno a scuola o a lavoro è sempre difficile. Per iniziare al meglio la mattinata abbiamo bisogno di un carico d'energia e un frullato sano è la scelta ideale anche per rimetterci in forma dopo gli eccessi delle vacanze. Chi ha voglia di iniziare la giornata con una bevanda naturale, può approfittare delle offerte messe a disposizione da Amazon per tutti i suoi clienti.

Grazie alla promozione "Riparti alla grande" è possibile acquistare il frullatore ad alta velocità della Philips a 94,99€ con uno sconto del 47% fino al 9 settembre.

Il frullatore ad alta velocità Philips crea frullati, salse e miscele più omogenee, con il gusto e la consistenza che preferisci. La tecnologia ProBlend 6 3D, con potenza di 1400 W e velocità massima di 35.000 giri al minuto, crea frullati perfetti per gusto e consistenza. Grazie a questa tecnologia tutti gli ingredienti sono tritati finemente, così che le sostanze nutritive di frutta, verdura e frutta secca vengono assorbite con facilità dall'organismo.

Con il controllo manuale della velocità potrete decidere voi la consistenza della bevanda in base alla tipologia di frutta. L'apparecchio, infatti, frulla delicatamente la frutta più morbida oppure con potenza extra la frutta e la verdura più resistenti.

Il vaso in vetro da 2 litri permette di preparare frullati per tutta la famiglia o per portarli in palestra o al lavoro grazie a 2 bicchieri in Tritan da 600 ml inclusi.

Le lame removibili e le parti mobili del frullatore possono essere lavate facilmente in lavastoviglie.

Se non vedete l'ora di iniziare la giornata con una bevanda sana e gustosa, cliccate qui per acquistare il frullatore ad alta velocità della Philips a 94,99€ con uno sconto del 47% fino al 9 settembre.