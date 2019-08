Huawei Week: smartwatch e cellulari scontati fino al 61%

Su Amazon.it arriva la Huawei week, una settimana di sconti fino al primo settembre con smartwatch, smartband e smartphone dell’azienda cinese scontati anche del 61%.

In promozione orologi smart dall'elegante design come Huawei Watch GT e sofisticate smartband come la Huawei Band 3 Pro equipaggiata con un display AMOLED a colori da 0.95".

Troviamo, inoltre, in offerta anche raffinati notebook come il MateBook D e tablet per tutte le tasche come il Mediapad T5, dotato anche di connettività LTE.

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!