Irama, 'Giovani' è il titolo del nuovo album: come acquistarlo autografato su Amazon

Dopo aver ottenuto il doppio Disco di Platino con Plume, Irama torna con un nuovo album. Giovani è il titolo e ad annunciarne la prossima uscita è stato lo stesso cantante con un messaggio sui social.

Il giovane e talentuoso artista, vincitore dell’ultima edizione di Amici e molto amato dal pubblico, ha entusiasmo da vendere. In estate ha collezionato un grandissimo successo, prima con i brani ‘Che vuoi che sia’, ‘Che ne sai’, ‘Voglio solo te’, ‘Un respiro’, ‘Un giorno in più’, ma è stato in particolar modo con ‘Nera’ – tormentone dell’Estate da poco finita – che ha conquistato il pubblico. Tutti hanno cantato e ballato il suo brano in spiaggia, il Plume tour ha fatto il tutto esaurito e l’autunno non poteva iniziare meglio per i fan di Irama.

Giovani di Irama, pre-order su Amazon

Giovani arriverà nei negozi, in streaming e in digitale a partire dal 19 ottobre, ma oggi, 5 ottobre, dalle ore 14,30, sarà disponibile il pre-order su Amazon nell’esclusiva versione autografata dal cantante; chi riuscirà a prenderne una potrà incontrare personalmente Irama prima degli Instore. Giovani è un disco eclettico, proprio come Plume, che alterna rock, funk, soul, pop anni ’80 ed elettronica.

"Giovani è il mio terzo album. Qui dentro racchiudo la mia attitudine, la mia personalità, la mia anima. Spero vi arrivi. 'A chi ci sarà sempre'", ha scritto Irama sui social.

Dieci i brani contenuti dal nuovo album di Irama, tutti scritti tra il 2017 e il 2018.

Di seguito la tracklist completa:

1. Bella e rovinata

2. Rockstar

3. Non mollo mai

4. Icaro

5. Stanotte

6. Poi, poi, poi…

7. Escort

8. Vuoi sposarmi

9. Sceglimi

10. Giovani

