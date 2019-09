Offerte "Riparti alla grande!": lavapavimenti Flooremate della Hoover scontata del 65%

Le vacanze sono finite, stiamo già pensando al prossimo cambio dell’armadio e ad affrontare la fatica di tutti i giorni.

Per superare al meglio il rientro al lavoro o dietro i banchi di scuola, un po’ di sano shopping è la cura migliore, poi se potete approfittare anche di offerte irripetibili, la nostalgia passa in un attimo.

Amazon lo sa e ha deciso di regalare ai suoi clienti una serie di offerte. Con il “Riparti alla grande” avrete a disposizione numerosi prodotti dalla cura per la persona, all’alimentazione, fino alla pulizia della casa. Tra quest’ultimi non poteva mancare la lavapavimenti, uno strumento utile per rendere l’abitazione splendente, dopo la pausa estiva, senza fatica.

La lavapavimenti Floormate vi permette di agire su ogni tipo di pavimento duro. Dotata di triplice azione, aspira, lava e asciuga superfici come l marmo, la ceramica e il cotto.

Con la funzione aspira potete pulire a fondo il pavimento prima di lavarlo. Grazie alle sei spazzole rotanti "Soft Touch" riuscirete a rimuovere in modo efficace lo sporco anche dalle fughe delle piastrelle. Una volta puliti, non vi resta che asciugare il pavimento in modo semplice e veloce.

Il serbatoio da 1 litro vi permette di pulire anche grandi superfici senza correre il rischio di rimanere senza acqua. Quando il contenitore dell’acqua sporca si riempie, si blocca automaticamente, bastano pochi e semplici gesti e in un attimo riuscirete a svuotarlo pronti per ricominciare.

Una volta pulito, grazie al manico pieghevole, non dovete far altro che riporre la lavapavimenti Hoover nel ripostiglio.

L’offerta è valida fino al 9 settembre, per avere una casa pulita in pochi minuti cliccate qui e approfittate della lavapavimenti Floormate della Hoover a 129,99€