Termometro auricolare a infrarossi: massima precisione per la febbre dei bambini

Braun ThermoScan è una marca di termometri molto raccomandata dai medici per la precisione professionale.

E' caratterizzato dalla tecnologia brevettata Age Precision, con misuratore di temperatura regolabile in funzione dell'età, display a codifica cromatica e luce notturna. Ricerche cliniche hanno dimostrato che la determinazione della febbre cambia con l'età del bambino. Una temperatura considerata normale per un piccolo di quattro anni, può essere febbrile per un neonato. Molti genitori non ne sono al corrente, ecco perchè è stata sviluppata questa tecnologia. Inoltre, la punta brevettata preriscaldata assicura delicatezza e precisione professionale, eliminando l'effetto di raffreddamento della sonda nell'orecchio.

Modo d'uso: il termometro si infila nell'orecchio, poi si preme il tasto per la misurazione ed in circa 2 secondi si ottiene la temperatura precisa. All'accensione è possibile scegliere tra 3 range di età della persona o neonato, in modo che il display si illumini di verde/giallo/rosso in base alla temperatura letta e al target impostato.

Il suo uso molto semplice, adatto sia ai grandi che ai piccoli lo rende un prodotto concorrenziale. Oggi è possibile acquistarlo a 32,49 euro con uno sconto di oltre il 50%, per maggiori informazioni, clicca qui.