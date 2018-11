Il Monopoly di Game of Thrones scontato al 30%

Questo Black Friday è davvero scatenato e tra le tantissime offerte Amazon alcune sono davvero imperdibili. Come ad esempio il gioco di Monopoly del Trono di Spade, una versione da collezione per gli appassionati del settore e per gli amanti della famosa saga. Perchè non pensare già a un regalo di Natale originale e oggi scontato al 30%?

Sarà il pensiero perfetto per chi segue la serie dalla tragica caduta di Re Stark e per chi leggendo i libri ha sognato di volare sulle ali dei draghi con la Regina Daenerys. Il gioco infatti è davvero fedele alla serie, con pedine in metallo di ottima rifinitura e le banconote con i simboli delle varie case. Le carte penalità riportano le frasi celebri della storia e al posto delle Vie sono rappresentate i luoghi del regno: Approdo del Re, Grande Inverno, giocare sarà davvero divertente potendo schierarsi con la casa preferita.