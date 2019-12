Offerte di Natale: Moulinex Cookeo, solo per oggi scontata del 40%

Natale è sempre più vicino e riuscire a trovare il regalo che possa fare felice una persona cara, sta diventando sempre più difficile. Con le offerte di Natale Amazon, potete acquistare il dono tanto desiderato nel settore casa, tecnologia, video games senza dimenticare i bambini.

Avete un amico o vostra madre appassionati di cucina, grazie al portale dell'e-commerce potete regalare Moulinex Cookeo scontato del 40% solo per oggi.

L'apparecchio multi cottura è dotato di un pannello di controllo intuitivo e intelligente che guida passo dopo passo nella preparazione e nella realizzazione delle ricette. Perfetto per chi è alle prime armi o non ha molta fantasia in cucina, grazie ai suoi menù, basati su ingredienti, ricette, cottura manuale e preferiti è possibile preparare cene sempre diverse.

Le sei modalità di cottura: a vapore, a pressione o in modalità classica con tre livelli di temperatura: bassa, per la stufatura, media ed elevata per la rosolatura, è possibile soddisfare le esigenze di ogni commensale.

Grazie alla modalità di cottura a pressione, è possibile preparare i pasti in breve tempo. La cottura automatica e l'avvio ritardato non solo permette di preparare i pasti al momento giusto, ma tiene in caldo le pietanze dopo la cottura.

Moulinex Cookeo, scontato del 40 % solo per oggi è il regalo da mettere sotto l'albero per far felici i propri cari senza spendere una fortuna.