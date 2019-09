Offerte Riparti alla grande Amazon: set Oral-B Genius con 2 spazzolini, 3 testine di ricambio e 1 custodia da viaggio scontato del 60%

Lo spazzolino elettrico è l’alleato numero uno per una corretta igiene orale; in grado di rimuovere efficacemente placca e residui di cibo imprigionati tra i denti, riduce al minimo il rischio di carie ed altre infezioni del cavo orale. Grazie all’evento di Amazon Riparti alla grande, avrai la possibilità di acquistare il set Oral-B Genius 8900, comprensivo di 2 spazzolini, 3 testine di ricambio e 1 custodia da viaggio, con uno sconto incredibile del 60%.

Questo modernissimo spazzolino elettrico, ideale per una corretta ed impeccabile pulizia quotidiana, si contraddistingue per l'utilizzo di tecnologie all’avanguardia, praticità e design accattivante; dotato di 5 diverse modalità di spazzolamento (pulizia quotidiana, protezione gengive, denti sensibili, sbiancante, nettalingua e Pro-Clean/pulizia profonda), una delle particolarità più interessanti dello spazzolino Oral-B è la praticissima funzione di rilevamento della posizione, che ti aiuterà a spazzolare denti e gengive per il tempo necessario, così da non trascurare nessuna zona della bocca. Altra funzionalità decisamente molto utile è il controllo della pressione di spazzolamento, che avverte e riduce la velocità se si sta premendo troppo energicamente, proteggendo così le gengive da eventuali lesioni.

E per non farsi mancare proprio nulla, lo spazzolino Oral-B Genius 8900 è sincronizzabile via Bluetooth con un'app che ne facilita ulteriormente l’utilizzo: quest’applicazione, infatti, ti guiderà con suggerimenti in tempo reale e monitorerà i tuoi progressi durante lo spazzolamento grazie alla "mappatura" della bocca. Il kit Oral-B Genius 8900 comprende, oltre ai due manici e alle 3 testine di ricambio, anche una comoda custodia da viaggio, una pedana di ricarica e un supporto per smartphone con ventosa, ideale da attaccare allo specchio.

Puoi trovare il kit Oral-B Genius 8900 in vendita su Amazon.it, solo per questa settimana, all'eccezionale prezzo di 120,99 €, con uno sconto del 60% sul prezzo di partenza.

