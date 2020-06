Le capsule caffè Lavazza A Modo Mio in offerta con il 48% di sconto

Lavazza è una delle più famose aziende italiane, che da oltre 120 anni lavora con passione per condividere l'amore e la cultura del caffè, e le sue capsule caffè sono altrettanto conosciute per la loro qualità e per l'ottimo sapore.

Compatibili con le macchine per caffè Lavazza A Modo Mio, le capsule Lavazza si contraddistinguono per il gusto equilibrato, pieno e corposo, e sono disponibili in 10 diverse miscele:

crema e gusto - intensità 12

delizioso - intensità 8

intenso - intensità 13

lungo dolce- intensità 6

passionale - intensità 11

qualità rossa - intensità 10

qualità rossa ristretto - intensità 12

espresso soave - intensità 5

decaffeinato cremoso - intensità 7

decaffeinato qualità rossa - intensità 7

Ciascuna miscela viene selezionata, tostata e macinata ad arte, come previsto dagli alti standard di qualità dell'azienda, ed ogni capsula è autoprotetta e confezionata sottovuoto per preservare tutto l'aroma del caffè.

Puoi trovare le 10 miscele delle capsule caffè Lavazza A Modo Mio in offerta su Amazon con uno sconto del 48% per un periodo limitato di tempo: approfitta subito della confezione da 256 capsule in vendita a soli 49,99€!



Scoprile in vendita su Amazon.it