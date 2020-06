Per un'abbronzatura perfetta prova i solari Angstrom Protect, in offerta con sconti oltre il 50%

La linea di solari marcata Angstrom Protect è in offerta su Amazon con sconti oltre il 50%, per un periodo limitato di tempo: ecco quindi tutte le caratteristiche di questi ottimi prodotti, capaci di regalare un'abbronzatura sicura e meravigliosa.

La linea di solari marcata Angstrom Protect offre una gamma completa di prodotti dermatologicamente testati e realizzati con ingredienti naturali che, attraverso confermati studi scientifici, hanno lo scopo di combattere l'invecchiamento della pelle, la mancata idratazione e la presenza di radicali liberi, che possono aumentare in seguito all'esposizione prolungata ai raggi UV.

La filosofia di questo marchio si basa:

sul Total Tanning System - un sistema che stimola la soggettiva capacità di produrre melanina e agisce sull'abbronzatura , intensificandola, velocizzandola e prolungandola, nel rispetto del naturale processo di pigmentazione della pelle, e creando le condizioni ideali per esporsi al sole in tutta sicurezza;

, intensificandola, velocizzandola e prolungandola, nel rispetto del processo di pigmentazione della pelle, e creando le condizioni ideali per esporsi al sole in tutta sicurezza; sul Triple Moist Complex - un complesso speciale multifunzionale che protegge la pelle, contrastando i radicali liberi e prevenendo la formazione di rughe e linee sottili, la idrata, aiutando a preservarne l’equilibrio idrolipidico, ed intensifica l'abbronzatura, per un colorito dorato, uniforme e prolungato.

Privi di Octinoxate e Oxybenzone, tutti i prodotti di Angstrom Protect sono resistenti all'acqua e sono pensati anche per le pelli sensibili e delicate.

Uno spray solare dalla texture leggera, non grassa e di veloce assorbimento, che contiene filtri solari UVA/UVB avanzati, fotostabili e ad ampio spettro, per un’immediata protezione dai raggi solari nocivi. Questo latte solare corpo si applica facilmente, senza lasciare residui visibili, ha un'azione idratante immediata, intensa e di lunga durata, ed è privo di profumazione.

Una buona protezione solare è indispensabile sia per mantenere la pelle protetta, che per godere di un'abbronzatura luminosa e duratura. Questo latte solare corpo si assorbe velocemente, non lascia macchie visibili, protegge la pelle grazie ai filtri fotostabili solari UVA/UVB avanzati, e, allo stesso tem, intensifica il processo di abbronzatura, accelerando la produzione di melanina della pelle, e offre un'azione idratante rigenerativa

Una protezione alta ed efficace che regala un'abbronzatura dorata ed idrata la pelle, lasciandola morbida e piacevolmente profumata. Inoltre, oltre ad essere resistente all'acqua, questo latte solare si assorbe velocemente, contrasta la formazione delle rughe e accelera la produzione di melanina nella pelle, dando vita ad un processo di abbronzatura rapido, intensivo e prolungato.

Progettata per chi desidera una pelle protetta e idratata ed un'abbronzatura veloce, la crema solare per il viso di Angstrom Protect ha una consistenza leggera e non grassa, cosa che la rende ottima anche come base trucco, si assorbe velocemente, non lascia macchie visibili sul viso ed ha una profumazione buona e delicata. I componenti naturali contenuti offrono un'azione idratante rigenerativa, accelerando la produzione di melanina nella pelle, e, allo stesso tempo, i principi attivi intensificano il processo di abbronzatura, accelerandolo in maniera rapida.

Le prolungata esposizione al sole è spesso causa dell'invecchiamento precoce della pelle. La crema solare per il viso anti età 50+ di Angstrom Protect protegge la pelle dai raggi solari nocivi, grazie ai filtri fotostabili UVA/UVB avanzati, e, allo stesso tempo, combatte i radicali liberi e riduce la formazione di macchie e rughe precoci, grazie alla funzione antiossidante sviluppata con le vitamine C ed E unite al coenzima Q10. Inoltre, ha una texture leggera e un ottimo profumo, si assorbe velocemente e lascia la pelle idratata e morbida.

Dopo lunghe ore di esposizione al sole, la pelle ha bisogno di essere nutrita in maniera adeguata, per ripristinare il suo normale equilibrio ed evitare fastidiose spellature: il latte doposole di Angstrom Protect lenisce e rinfresca la pelle, offrendo un'azione idratante rigenerativa, e regala un'abbronzatura dorata e prolungata, accelerando la produzione di melanina. Inoltre, ha una texture leggera, si assorbe velocemente e lascia la pelle morbida, profumata e idratata.

