Fitbit Inspire HR, il fitness tracker in offerta ad un ottimo prezzo con uno sconto del 30%

Il fitness tracker Fitbit Inspire HR è in offerta su Amazon, per un periodo limitato di tempo, a 69,95€, con uno sconto del 30% : approfittane subito!

Leggero (peso 20 grammi), disponibile in tre colori diversi (lilla, nero e bianco) e personalizzabile, grazie alla possibilità di sostituire il cinturino Classic con cinturini eleganti in maglia milanese, pelle Horween di alta qualità o con trame creative, Fitbit Inspire HR è inoltre dotato di una batteria al polimero di litio (inclusa) che ti regala fino a 5 giorni di autonomia.

Dotato di display touch screen facile da utilizzare ed intuitivo, con schermo OLED retroilluminato, e resistente all'acqua fino a 50 metri, Fitbit Inspire HR si sincronizza automaticamente e in modalità wireless, utilizzando la tecnologia Bluetooth LE, con l'app Fitbit , che ti permette di impostare gli obiettivi benessere, di seguire e registrare i tuoi progressi e connetterti facilmente con amici e familiari; inoltre, questa applicazione è disponibile gratuitamente per computer e oltre 200 dispositivi iOS, Android e Windows.

Fitbit Inspire HR è il fitness tracker per tutti i giorni che ti aiuta ad adottare abitudini più sane e ti incoraggia a raggiungere i tuoi obiettivi di peso e forma fisica, accompagnandoti in questo percorso grazie a numerose funzioni utili e intelligenti. Questo tracker , infatti, è dotato di:

Per un periodo limitato di tempo puoi trovare in offerta su Amazon il fitness tracker Fitbit Inspire HR , in vendita a 69,95€ con uno sconto del 30%: scopriamo quindi tutte le caratteristiche e le specifiche di questo prodotto.