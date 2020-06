Offerte cucina: quattro prodotti per cucinare in modo veloce e sano

Con l’arrivo dell’estate molti vogliono rimettersi in forma e adottare uno stile alimentare equilibrato. A volte preparare piatti sani porta via molto tempo e si preferisce ricorrere a quelli già pronti.

Se non si vuole rinunciare alla forma fisica e preparare deliziose ricette in poco tempo, un aiuto ci viene dagli elettrodomestici. Per avere una cucina di design e tech senza spendere cifre eccessive ecco alcuni prodotti in offerta su Amazon.

Il riso è un alimento sano e versatile che spesso diventa l’ingrediente principale di diete ipocaloriche. L’elettrodomestico permette di cuocere anche cereali, verdure, pesce e carni a vapore. Il cestello ampio, può contenere fino a 400 gr, perfetto per 6 persone. Una volta giunto a cottura, in automatico si attiva la modalità che mantiene il riso in caldo, per gustarlo in ogni momento alla giusta temperatura. Il coperchio in vetro trasparente, permette di controllare sempre il contenuto all’interno, mentre le maniglie isolanti sono pensate per prendere il cuociriso senza correre il rischio di scottarsi. Il design compatto ed essenziale ha il cavo di alimentazione avvolgibile per occupare poco spazio.

Dotato di misurino e paletta, il cuociriso è disponibile al prezzo di 73,60€ con uno sconto del 26%

Clicca qui per acquistare il cuociriso CuisinArt

Riuscire a preparare yogurt e formaggio direttamente in casa è un modo per sperimentare nuove ricette, e preparare alimenti sani. La macchina permette di cucinare solo con ingredienti naturali, perfetto per chi ha intolleranze. Semplice da utilizzare, l’apparecchio è intuitivo e arriva fino alla temperatura di 90° per pastorizzare il latte purificandolo e rendendolo ideale anche per i bambini. Se siete alla ricerca di nuove ispirazioni potete prendere spunto dal ricettario incluso nella confezione.

Completata da 6 programmi pre-impostati la macchina per formaggio è disponibile a 71,04€ con uno sconto del 11%

Clicca qui per acquistare la macchina per il formaggio Ariete

Per chi ha poco tempo, ma non vuole rinunciare a mangiare piatti preparati in casa, il forno a microonde è un’ottima soluzione. Dotato di diverse funzioni come quella grill al quarzo, per grigliate perfettamente, ha anche la modalità per riscaldare o scongelare. Dotato di due livelli di potenza, arriva fino a 1000 Watt. Il piatto girevole permette di riscaldare gli alimenti in modo uniforme.

Il microonde dal design elegante è disponibile a 112,90€ con uno sconto del 12%

Clicca qui per acquistare il forno a microonde Whirlpool

Iniziare la giornata con una centrifuga è il modo migliore per fare il pieno di energie. L’estrattore di succo a freddo permette di estrarre da frutta e verdure intere, la polpa per preparare deliziose bevande. Dotato delle stesse funzioni di uno spremiagrumi, è estremamente silenzioso con un livello basso di rumore a meno di 60 dB. Facile da pulire con la funzione di pre-pulizia e inversione, sarà sempre pronto per preparare ogni tipo di centrifuga.

Dotato di piedini inferiori l’estrattore è sicuro e può essere acquistato a 99,99€ con uno sconto del 41%

Clicca qui per acquistare l’estrattore Aicook