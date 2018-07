Prodotti alimentari, le offerte in esclusiva per i clienti Amazon Prime

Il Prime Day si sta avvicinando, manca ormai davvero poco tempo al giorno più atteso dell’anno dai clienti Amazon. Il prime day sarà infatti il 16 luglio, ma le novità e le occasioni iniziano già da ora! Tutte le offerte di Amazon saranno destinate a chi è già cliente Prime. Se ancora non sei iscritto a Prime sei ancora in tempo per accedere già da ora ad ulteriori promozioni.

Per iscriverti al programma Prime clicca qui.

Per le offerte in esclusiva per i clienti Prime, nella categoria alimentari, Amazon ha deciso di promuovere i suoi Dash Button. Cos’è un Dash Button? È un dispositivo connesso tramite Wi-Fi che ti permette di acquistare i tuoi prodotti preferiti premendo un semplice pulsante. Ecco quelli che puoi trovare in offerta:

Nescafé Dolce Gusto Dash Button

Con il Nescafé Dolce Gusto Dash Button puoi iniziare meglio ogni giornata. Grazie a questo dispositivo puoi infatti ordinare con un semplice bottone ben 18 prodotti della linea Dolce Gusto di Nescafé. Non solo caffè, ma anche the aromatizzati, cioccolata, cappuccino e latte macchiato. Questo Dash Button è la scelta giusta se non vuoi rischiare di rimanere senza colazione e ti piace cambiare ogni giorno. Disponibile ora con il 60% di sconto.

Promozione valida dal 13 al 17 luglio. Scopri di più su Amazon

Caffè Borbone Dash Button

Da quando hai scoperto il caffè in cialda non puoi più farne a mano in nessun momento della tua giornata? Ecco allora il Dash Button che fa per te! Con un solo click potrai riordinare la tua scorta di caffè. Caffè Borbone è inoltre una garanzia di qualità in quanto è un prodotto di tradizione partenopea.

Promozione valida da 13 al 17 luglio. Scopri di più su Amazon

Daygum Dash Button

Se i tuoi amici contano sempre su di te quando vogliono una gomma da masticare ecco il prodotto che fa al caso tuo! Con il Daygum Dash Button non finirai mai la tua scorta di gomme da masticare, così da fare contenti amici e familiari. Puoi inoltre scegliere tra i tre classici gusti di Daygum: Daygum White, Daygum Protex e Daygum Protex Fragola.

Promozione valida dal 13 al 17 luglio. Scopri di più su Amazon

Nesquik Dash Button

Se in casa hai dei bambini che sono amanti del latte e cioccolato e del Nesquik saranno felicissimi alla scoperta del Nesquik Dash Button. Occhio però a non insegnare loro a cliccare per ordinare delle nuove confezioni… in fondo una spruzzata di Nesquik tira l’altra!

Promozione valida dal 13 al 17 luglio. Scopri di più su Amazon