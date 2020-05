Offerte giardino: tre prodotti per vivere al meglio lo spazio esterno

Il giardino in estate diventa il luogo perfetto in cui rilassarsi, prendere il sole e trascorrere del tempo in compagnia dei propri cari.

Gli spazi all’aperto come terrazzi e balconi sono un modo per approfittare del verde e della natura, ma anche l’occasione per organizzare grigliate o cene in cui sfoderare le proprie doti culinarie.

Arredarlo e avere tutti i comfort può diventare costoso. Per avere l’indispensabile anche con un budget ridotto vediamo le migliori offerte per rendere il giardino di design.

In estate il giardino si trasforma in una stanza in più, in cui accogliere gli ospiti e godere nello stesso tempo del sole e di temperature più miti, quindi deve avere l’indispensabile per stare in compagnia e comodi. Se volete arredare il terrazzo o il giardino non potete farvi sfuggire il salottino quattro posti. Linee semplici ed essenziali caratterizzano gli arredi da esterno, perfetti per chi ama lo stile minimal. Il divanetto due posti e le poltrone hanno una comoda seduta con un morbido cuscino sfoderabile per averlo sempre pulito. Il tavolino completa il salottino pensato per sistemare drink e snack. Realizzato in rattan di qualità riesce a resistere al tempo e agli agenti atmosferici.

Disponibile in antracite, bianco e marrone permette di adattarsi ad ogni stile al prezzo di 220,00€ con uno sconto del 12%

Il giardino è il luogo perfetto per rilassarsi e prendere il sole soprattutto per coloro che non possono andare al mare, l’arredo da non farsi sfuggire è l’amaca brasiliana. Il modello realizzato in cotone di alta qualità, la rende resistente all’usura. Il supporto in acciaio si monta facilmente e in pochi minuti, anche per chi non è esperto del fai da te. Le estremità dei tubi sono ricoperte in plastica con finitura morbida per preservare il manto erboso o la pavimentazione del terrazzo. Il supporto permette di posizionare l’amaca in base alle vostre esigenze, senza essere vincolati dagli alberi. I ganci facilmente regolabili vi permettono di decidere se volete sdraiarvi o stare più in alto mentre leggete un libro.

I colori vivaci e la stampa a righe con le tinte brillanti faranno dell’amaca il punto focale del giardino al prezzo di 97,14€ con uno sconto del 10%

Per chi ha poco spazio in giardino, ma non vuole rinunciare alla comodità, la sedia pieghevole a poltroncina è immancabile. Leggera e funzionale, si apre e si chiude in un attimo. Lo schienale ergonomico, oltre a fornire un supporto lombare, è regolabile in 5 posizioni grazie ai braccioli e rilassarsi con pochi e semplici gesti. Il rivestimento Batyline supporta fino a 100 kg grazie alle cuciture rinforzate e al telaio in lega di alluminio. Resistente ai raggi UV è facile da pulire e si asciuga facilmente. La sedia è ecologica grazie al processo di produzione sostenibile “Eco-Rating”.

La sedia bianca, si abbina ad ogni stile ed è possibile acquistarla al prezzo di 58,16€ con uno sconto dell’11%

