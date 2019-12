Offerte di Natale: Casa Malibù di Barbie scontata del 63%

La bambola che da generazioni appassiona le piccole, non passa mai di moda. Per le bambine è sempre una gioia scartare il regalo sotto l'albero e trovare un accessorio per rendere unica la porpria Barbie. Se volete fare contenta vostra figlia o nipote, con le offerte di Natale Amazon, potete acquistare la casa Malibù con uno sconto del 63%

Basta aprire la casa e le bimbe avranno davanti a loro uno spazio di gioco di oltre 60 cm, con accessori per l'interno e per l'esterno ideali per immergersi in tante storie in compagnia delle loro amichette.

Formata da due piani e 6 stanze, ogni ambiente si trasforma per diventare un magico set in cui immagginare nuove avventure. Il soffitto si trasforma in un letto a castello per 4, mentre una volta girata la parete del salotto, diventa una sala intrattenimento. Il bancone dei frullati si trasforma in un angolo in cui gustare una bevanda fresca e sana all'interno o all'aperto. Per avere un momento di relax la specchiera si apre per rivelare la doccia e rilassarsi con una bella pedicure.

Una volta finito di giocare la casa Malibù si chiude con un semplice gesto pronto al prossimo utilizzo.