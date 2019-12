Offerte di Natale: lavatrice Samsung AddWash, solo per oggi, scontata del 33%

Grazie al motore Digital Inverter la lavatrice vi permette un sicuro risparmio in bolletta, associata ad una rumorosità ridotta e prestazioni prolungate. Infatti, il sistema automatico di monitoraggio della lavatrice Samsung AddWash , potrete rilevare e diagnosticare i problemi, ottenendo semplici soluzioni tramite un'applicazione per smartphone.

Il modello dotato di doppio oblò consente di aggiungere in maniera semplice e rapida capi o detergente in qualsiasi momento del lavaggio. Inoltre, se preferite lavare dei capi a mano, potete inserirli facilmente solo nella fase del risciacquo aprendo semplicemente lo sportello anteriore.

A Natale si pensa a fare i regali ai propri cari e agli amici. Se invece siete alla ricerca di un dono tutto per voi, che in grado di semplificare la vita di tutti i giorni, grazie alle Offerte di Natale Amazon , solo per oggi potete acquistare la lavatrice AddWash della Samsung con il 33% di sconto .