Offerte di Natale Amazon: Macchina per il pane Moulinex scontata del 44% per avere il pane fragrante ogni giorno

Gli amanti del pane non possono fare a meno di questo alimento, semplice o integrale si sposa bene con ogni cibo. Per averlo ogni giorno fresco e fragrante, con le Offerte di Natale Amazon potete acquistare la macchina del pane della Moulinex con uno sconto del 44%

Con Home Bread Baguette, tutta la famiglia potrà mangiare pane fresco e ottime baguette appena sfornate.

Dotato di ampio secchiello, con rivestimento antiaderente può contenere fino a 1,5 kg di pane, mentre le due pale ruotano in direzioni opposte per mescolare ed impastare il pane in maniera omogenea.

Per gli amanti delle baguette, gli accessori da panettiere, le piastre e tre programmi dedicati, consentono di preparare fino ad otto baguette francesi dorate e croccanti in due cicli.

Grazie ai 16 programmi automatici preparare il pane fatto in casa sarà semplice e veloce. Non dovete fare altro che aggiungere gli ingredienti, selezionare il programma e la macchina si occuperà di tutto il resto, dall'impasto alla cottura.

Per avere un risultato perfetto e per chi non è abile in cucina, il ricettario incluso vi fornirà tanti nuovi consigli.

Con l'avvio ritardato, la macchina per il pane Moulinex vi farà trovare il pane caldo al risveglio o quando tornate a casa dal lavoro.