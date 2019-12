Offerte di Natale: confezione natalizia da 11 pezzi di Yankee Candle con uno sconto del 30%

Su Amazon.it sono iniziate le Offerte di Natale, con prodotti di qualità scontati e a prezzi davvero convenienti, perfetti come regali per i propri cari: tra le tantissime promozioni presenti, dal 10 al 23 Dicembre puoi trovare il set da 11 pezzi di Yankee Candle scontato del 30%, un regalo natalizio completo, elegante e profumatissimo.

Racchiuso in una confezione in stile retrò, color bianco/oro e decorata con stelle scintillanti, questo set include: 1 candela in vasetto di media grandezza Angel’s Wings, con fragranze di zucchero filato, petali di fiori e vaniglia; 1 candela in vasetto piccolo Black Cherry, con fragranze di amarene, mandorla e cannella; 1 taglia stoppino; 1 coperchio per portacandele Illuma-Lid, 1 bicchiere portacandele in vetro e 6 candeline profumate alle fragranze Cannella, Pan di zenzero, Abete rosso ghiacciato, Meraviglia d'inverno, Glitter e Borotalco.

La cera di paraffina di soia di ottima qualità e gli stoppini di cotone lavorati a mano garantiscono una combustione costante e uniforme, e il taglia stoppino e il coperchio Illuma-Lid mantengono la fiamma stabile e la combustione costante, assicurandone la durabilità.

Perfette per aggiungere un tocco speciale alle tue feste, risvegliare i sensi e i ricordi e riempire l'ambiente con profumi meravigliosi, le 8 candele sono state appositamente selezionate per il periodo natalizio, e puoi decidere di usarle da sole o accenderle tutte assieme per creare un mix di fragranze unico per le tue feste.

Il set natalizio di Yankee Candle è quindi un prodotto dall'ottimo rapporto qualità prezzo, con accessori utili, candele profumatissime e un packaging curato, raffinato ed elegante: un'idea regalo perfetta che, grazie alle Offerte di Natale Amazon, potrai acquistare dal 10 al 23 Dicembre con uno sconto del 30% a 39,99€.

Scoprilo su Amazon.it