Offerte di Natale: ferro da stiro Philips, solo per oggi, con uno sconto del 43%

Per gli amanti degli abiti privi di pieghe e sempre in ordine, avere un ferro da stiro funzionale è fondamentale. Se siete alla ricerca di un elettrodomestico pratico o volete fare un regalo ad una persona cara che non riesce ad uscire di casa senza i vestiti perfettamente stirati, grazie alle Offerte di Natale di Amazon, solo per oggi, potete acquistare il ferro da stiro Philips scontato del 43%

Con la tecnologia OptimalTEMP è possibile stirare dai jeans ai capi in seta senza dover cambiare l'impostazione della temperatura. Il vapore continuo e potente è pensato per eliminare anche le pieghe più resistenti e i tessuti più pesanti. Se proprio avete davanti a voi pieghe ostinate, è disponibile anche un colpo di vapore extra, perfetto anche per la stiratura verticale.

Leggero e comodo da usare, scorre facilmente sopra i capi e rende la stiratura in verticale molto semplice ed efficace, soprattutto sui capi delicati, come le camicie in seta, i vestiti e le giacche.

Oltre ad offrire la perfezione durante la stiratura, consente di lasciare la piastra del ferro calda direttamente sull'asse da stiro di cotone senza provocare alcun danno.

Una volta terminato di stirare il ferro da stiro della Philips può essere facilmente conservato all'interno di un armadio.