Offerte di Natale: solo per oggi il rasoio elettrico Philips Serie 9000 Wet & Dry con il 62% di sconto

Lo Shaver Series 9000 è un rasoio elettrico tecnologicamente avanzato, che in una sola passata taglia fino al 20% di peli in più rispetto alla gamma Philips Sensotouch, senza irritazioni e con maggiore comfort.

Dotato del sistema Aquatec Wet & Dry, che ti permette di scegliere tra una rasatura a secco davvero efficiente o una rasatura su pelle umida, con gel o schiuma da barba, e del sistema di pulizia SmartClean Pro, che pulisce, lubrifica, asciuga e ricarica il rasoio, ha 3 diverse velocità di rasatura (delicata, naturale e veloce) e un'autonomia di 50 minuti con 1 ora di ricarica, oltre alla funzione quick charge di 3 minuti per una singola rasatura.

Questo rasoio elettrico è dotato anche di tecnologia Contour Detect, che rileva i contorni del viso e ne segue le linee, offrendo la massima precisione, di lame di precisione con sistema V-Track Precision Pro, che guidano ogni pelo verso la miglior posizione di taglio e risultano efficaci sia sulla barba corta che su quella di 3 giorni, e di testine che si muovono indipendentemente in 8 direzioni diverse, per una rasatura più efficace con meno sforzo. Inoltre, il rasoio è dotato di un display intuitivo che mostra tutte le informazioni rilevanti, come l'indicatore del livello della batteria a 3 cifre (%), l'indicatore di pulizia, l'indicatore di batteria scarica, l'indicatore di sostituzione delle testine di rasatura e l'indicatore del blocco da viaggio.

Nella confezione, oltre al rasoio elettrico Wet & Dry Serie 9000 di Philips, troverai una base di pulizia e di ricarica, 1 cartuccia di pulizia SmartClean Pro, 1 custodia da viaggio e 1 regolabarba Styler SmartClick, un accessorio ad aggancio con 5 impostazioni di lunghezza che ti permette di regolare la barba per ottenere diversi stili e lunghezze.

