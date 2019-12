Offerte di Natale: arrivano gli sconti su smartphone, smartwatch e tablet di Huawei

In occasione delle festività natalizie arriva su Amazon un’interessante iniziativa promozionale dedicata ai prodotti di Huawei.

Fino al 15 dicembre è infatti possibile acquistare smartphone, smartwatch, fitness tracker e tablet del noto produttore cinese con sconti fino al 40%.

Prodotti per tutte le tasche come il fitness tracker Huawei Band 3 Pro acquistabile in offerta a 59 euro e lo smartphone Huawei P30 Lite in promozione a 269 euro; un cellulare con ampio display da 6 pollici e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP.