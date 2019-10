Amazon Vinyl Week: arriva la quarta edizione della settimana dedicata ai vinili

I dischi in vinile in voga negli anni '60-'70, negli ultimi anni sono diventati i supporti più diffusi per ascoltare le canzoni dei propri artisti preferiti.

Il sound graffiante ha un fascino unico che fa dei dischi dei veri e propri oggetti cult. Per celebrarli al meglio, Amazon.it lancia la quarta edizione della Vinyl Week. Dal 28 ottobre al 3 novembre i clienti potranno trovare una vasta selezione di album in formato LP, dai classici della musica italiana ai più recenti successi rock e pop.

Molti artisti italiani, infatti, in occasione della settimana, hanno realizzato edizioni esclusive.

Tra questi non possiamo dimenticare Levante che ha presentato il suo ultimo successo Magmamemoria, un doppio vinile bianco in edizione esclusiva, numerato e autografato.

Tutti i fan di Ligabue, invece, non potranno fare a meno dell'ultimo capolavoro del cantautore italiano. É possibile prenotare Start, in vinile bianco autografato in edizione limitata e numerata.

Durante la Vinyl Week, inoltre, i clienti potranno acquistare tre album da una selezione speciale ottenendo uno sconto del 20% sulla spesa totale, oppure potranno comprare 4 titoli pagando un prezzo totale di 60€.

Se volete ascoltare i vostri album preferiti, ma non avete il supporto adatto, nella Vinyl Week potete acquistare i giradischi in offerta e godervi in pieno la musica dei cantanti che amate di più.