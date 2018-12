Oli essenziali, cosa sono e come utilizzarli

L’aromaterapia consiste nell’uso di oli essenziali estratti dalle piante, per ottenere effetti molto benefici per la mente e il corpo. Quelli in particolare forniti da MindBreakers sono realizzati al 100% con piante naturali e permettono di creare un ambiente rilassante attraverso 6 fragranze tutte da scoprire: eucalipto, lavanda, tea tree, limone, arancia dolce, menta piperita. Sono adatti a tutte le persone che vogliono migliorare la loro qualità di vita, il benessere e la salute.

La confenzione esteticamente gradevole è adatta anche per un regalo dell'ultimo minuto, magari in abbinamento ad un diffusore di oli essenziali. La fragranza che emanano è persistente ed è perfetta per rendere rilassante l'atsmosfera.

Oggi è possibile acquistare la confezione di oli essenziali di MindBreakers al prezzo scontatissimo di 10,64 euro, maggiori informazioni qui.