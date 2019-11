Offerte Black Friday: passeggino Foppapedretti con uno sconto del 42%

Concedersi del tempo libero in compagnia dei piccoli è il desiderio di tutti i genitori. Per realizzare piacevoli passeggiate all'aperto o al parco, il passeggino è fondamentale. Con le offerte del Black Friday potete acquistare il passeggino della Foppapedretti, solo per oggi, a 103,99 euro con uno sconto del 42%

Il passeggino leggero è ottimo per viaggi e spostamenti veloci, può essere aperto e chiuso con una mano sola. Grazie al telaio in alluminio, arriva a pesare solo 3.6 kg e una volta chiuso occupa poco spazio.

Utilizzabile fin dalla nascita è dotato di poggiapiedi regolabile e lo schienale reclinabile in multi posizioni. La cintura di sicurezza a cinque punti con protezioni pettorali e il bracciolo di protezione apribile accompagnano il piccolo durante le fasi della crescita.

Le ruote anteriori sono piroettanti con dispositivo per bloccarne il movimento e posteriori con freno di stazionamento vi permettono di muovervi agilmente su ogni tipo di terreno.

Capottina estensibile e amovibile, ha la protezione Solare UPF50+ in grado di schermare i raggi ultravioletti del sole con una protezione del 98%.

Disponibile in diversi colori come pink, lime,jeans,oval pink, optical, geometric,denim,sport green e sport red, non vi resta che scegliere la tinta che vi piace di più e approfittare delle offerte del Black Friday e acquistare solo per oggi, il passeggino della Foppapedretti a 103,99 euro con uno sconto del 42%