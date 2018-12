Tornano su Amazon i SanDisk Days: interessanti offerte su vari tipi di memorie con sconti fino al 50%

Ritornano su Amazon i SanDisk Days: numerose promozioni dedicate al mondo delle memorie, valide fino al 23 dicembre. In offerta sul noto sito di shopping vari prodotti, da SSD fino da un TB, alle sempre utili MicroSD. Non mancano inoltre le Pen drive anche con porta USB Type C, capacità fino a 256 GB ed utili al backup di foto e video su iPhone e iPad.

Tra le varie offerte dei SanDisk Days vi segnaliamo varie schede di memoria MicroSDXC scontate fino al 50% e disponibili in vari tagli da 8 a 400 GB. Schede ottime per espandere la memoria di smartphone e tablet, di classe 10 - UHS U1 e velocità di trasferimento fino a 100 MB/sec.

Ordina qui le Schede di memoria MicroSDXC

Sandisk propone anche vari modelli di SSD con tagli che arrivano ad un TB, scontati fino al 52%. SSD con velocità di lettura/scrittura fino a 535 MB sec/450 MB sec.

Ordina qui Sandisk SSD

In promozione anche chiavette USB 3.0 con tagli di memoria che arrivano a 256 GB e velocità di lettura fino a 150 MB/sec . Pen Drive con struttura in metallo satinato, scontate fino 45% ed ideali per trasferire e salvare rapidamente foto, video, canzoni, file, documenti e programmi.

Ordina qui le chiavette USB 3.0

Non mancano, inoltre, promozioni dedicate alle Pen drive con doppia interfaccia USB standard e USB 3.1 Type C; un prodotto ideale per PC e device mobili disponibile con uno sconto fino al 47%, in diverse varianti con capacità fino a 256 GB.

Ordina qui le Pen drive

La nostra rassegna si conclude con la Sandisk iXpand, una ped drive dotata di porta USB 3.0 e connettore Lightning. Pennetta utile per trasferire velocemente foto, video e file tra i tuoi dispositivi iPhone, iPad e PC o Mac. Un prodotto disponibile in vari tagli di memoria con uno sconto fino al 41%

Ordina qui Sandisk iXpand